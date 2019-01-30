الأرندي: خيار ترشح بوتفليقة حُسم ونتوقع إعلانه الرسمي الأسبوع المقبل

أكد الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، شهاب صديق، أن خيار ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة في إنتخابات أبريل 2019 حُسم، ويبقى فقط الإعلان الرسمي من طرف المعني، متوقعًا أن يكون في غضون الأسبوع الأول من شهر فيفري القادم.

وبهذا الخصوص، قال شهاب صديق في تصريح خص به ” tsa عربي” اليوم الأربعاء 30 جانفي: “نحن ننتظر الإعلان الرسمي لترشح الرئيس لأن الخيار حُسم بالنسبة إلينا ” مشددًا ” الأكيد أن بوتفليقة سيُعلن عن قراره قبل نفاذ المهلة القانونية للترشح والتي تمتد إلى 3 مارس المقبل” موضحًا “هناك إحتمال بأن يُعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن موقفه في غضون الأسبوع الأول من شهر فيفري المقبل”.

أما عن إنطلاق حزب جبهة التحرير الوطني في تنظيم “حملة انتخابية مبكرة” لصالح الرئيس بوتفليقة عبر تجمع شعبي ضخم ينظم يوم السبت 9 فيفري المقبل، بالقاعة البيضاوية، قال شهاب صديق:” الأرندي طرف مهم في التحالف الرئاسي والأمور تسير بطريقة جيدة والهدف واحد. كل أحزاب التحالف الرئاسي متفقون على خوض الحملة الانتخابية بقوة وبكل فعالية”.

وكان المنسق العام لهيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، أعلن أمس الثلاثاء 29 جانفي عن تنصيب هيئة وطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، ستضطلع بقيادة الحملة الانتخابية وجمع التوقيعات لصالح مرشح الحزب.

كما أوضح بوشارب أنه سيتم تنظيم لقاء وطني في 9 فبراير القادم، يجمع كل المنظمات المنضوية تحت لواء حزب جبهة التحرير الوطني، سيكون بمثابة “الانطلاقة الفعلية للتحضير للحملة الانتخابية حتى يكون الحزب مستعدًا لها فور افتتاحها”.

وفي السياق، أكد القيادي في صفوف الأرندي شهاب صديق، أن إنعقاد الدورة السادسة للمجلس الوطني للحزب غدا الخميس وبعد غد التي سيشرف عليها الأمين العام أحمد أويحيى ستكون فرصة ” لتعميق النقاش وحشد همم الإطارات وإعادة الانتشار في الميدان والتحضير للحملة الانتخابية”، وفق تعبيره.

وردًا على الأصوات المعترضة على فكرة ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، بسبب وضعه الصحي يسترسل محدثنا :” هؤلاء لم يقولوا شيئا جديدًا لأننا نعرف جميعًا أن صحة الرئيس بوتفليقة ليست كما كانت عليه في استحقاقات سابقة، لكن منذ انتخابه في رئاسيات 2014 لم نرى أن مرضه كان عائقا أمام أداء مهامه الدستورية. على العكس من ذلك، الرئيس حاضر ويستقبل الوفود الأجنبية ” ليتساءل ويجيب في نفس الوقت: أين الشغور الذي يتكلمون عليه؟ الرئيس يُعين ويقيل ويعقد مجلس الوزراء ويصادق على القوانين ..فليقولوا ما شاؤوا لكن مؤسسات الدولة قائمة وتقوم بأدوارها”.

أما بخصوص ترشح الجنرال المتقاعد علي غديري، قال شهاب صديق:” لا يمكننا التعليق على نية الترشح، ونحتفظ برأينا إلى غاية إعلان المجلس الدستوري عن أسماء المترشحين الرسميين، ما يهمنا هو البرامج”.