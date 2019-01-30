حفيظ دراجي يقصف منتقدي رياض محرز

أكد اعلامي البين سبورتس الأساذ حفيظ دراجي , أن رياض محرز و حالته في مانشستر سيتي تعتبر عادية جدا

و أضاف الاعلامي المثير للجدل في الجزائر بأن فرصة لعب رياض محرز مع مانشستر و طريقة لعبه لن تبرز في الموسم الأول مع مانشستر سيتي

و عن بعض النقد الذي تعرض لها رياض محرز أكد حفيظ دراجي بأن النقد المنطقي و الطبيعي جائز , لكن ليس في أول موسم له

في حن وجود لاعبين كبار لم يتألقو مع أنديتهم الجديدة في أول موسم مثل كوتنيهو و ديمبلي و سانشيز و غيرهم

و أكد قائلا : ” الكثير من المنتقدين ينتقدون بدون أي معنى , أن أنصحهم بتغيير الحديث “