مواضيع البكالوريا جاهزة في أفريل.. والتدقيق إجباري لتفادي الأخطاء

سينهي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، من خلال لجانه التقنية المختصة، عملية إنجاز مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2019، شهر أفريل المقبل كأقصى تقدير، أين يتم إدخالها مباشرة لـ”بنك المواضيع” عقب استدراك الأخطاء والتدقيق فيها، بالمقابل، قام أزيد من 70 بالمائة من المترشحين للبكالوريا من تأكيد تسجيلاتهم وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها.

أفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق” بأن اللجان المختصة التي نصبها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وتضم مفتشين للتربية الوطنية للمواد وأساتذة أكفاء في مختلف التخصصات قد خطت خطوات متقدمة وقطعت شوطا كبيرا في عملية إنجاز المواضيع الخاصة بالامتحانات المدرسية الرسمية لاسيما امتحان شهادة البكالوريا للدورة المقبلة جوان 2019، خلال الملتقيات الدورية، حيث ستنهي مهامها بصفة رسمية شهر مارس المقبل أو شهر أفريل كأقصى حد، على أن يتم التدقيق فيها، مع ضرورة استدراك وتصحيح الأخطاء إن وجدت، ليتم وضعها مباشرة في “بنك المواضيع” الذي يضم مواضيع قديمة لدورات سابقة.

وقالت مصادرنا بأن أزيد من 70 بالمائة من المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا بشكل خاص والمترشحين للامتحانات الرسمية الأخرى عموما، قد تمكنوا من تأكيد تسجيلاتهم وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها، خاصة المتعلقة بأخطاء فادحة في البيانات الشخصية كالاسم واللقب وأخطاء أخرى تتعلق بالشعبة واللغة الأجنبية الثانية وغيرها. في حين تبقى مهلة مفتوحة للتأكيد إلى غاية 14 فيفري المقبل.

وفي سياق مغاير، أكدت نفس المصادر، بأن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال فروعه الجهوية، قد أنهى عملية تصحيح أوراق إجابات المترشحين من الأساتذة الذين شاركوا في الامتحان المهني الكتابي الذي نظم على أساس الاختبار الكتابي في 15 جانفي الجاري، للترقية في الرتب المستحدثة “رئيسي ومكون” بعنوان 2019، في حين تقوم مراكز التصحيح بإرسال العلامات لمراكز التجميع للشروع في دمج علامات الممتحنين، ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها وهي إنجاز “المداولات” من قبل أساتذة مصححين ومفتشي التربية الوطنية للمواد، للتأكد من صحة النقاط ومنح كل ذي حق حقه، لترسل النتائج وقوائم الناجحين بعد الإعلان عن النتائج “إلكترونيا” إلى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية للشروع في إنجاز ما يعرف “بالرقابة البعدية” طيلة السنة الدراسية.