روسيا تقترح تحويل مصانع سيارات "لادا" الى الجزائر

ابدى المنتجين للسيارات الروسية رغبتهم في فتح مصانع لتركيب السيارات الروسية في الجزائر و من بينهم علامة " لادا" التابعة لمجمع "اوتوفاز" الذي يمون بالفعل الجزائر بأجزاء سيارات علامة "داسيا" المجمعة بمصنع وهران وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية الرسمية .

وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك في ندوة صحفية اليوم ان روسيا اقترحت تحويل مصانع السيارات الروسية "لادا" الى الجزائر قائلا " الأمر يتعلق بمقترح روسي و الشركات هي التي تقود المفاوضات " .

و في اوت 2018 ، قال نائب رئيس مجموعة رونو ، نيكولاس موراير ، إن مجموعته تدرس "توسيع طاقة إنتاجها في الجزائر ، ويمكن أن تباشر إمداد مصنع واد تليلات في وهران بأجزاء سيارات "لادا" " ولم يشر إلى مواعيد نهائية محددة ، مع التأكيد على" أهمية السوق الجزائرية لرونو والعلاقات الجيدة التي تحافظ عليها مع سلطات البلاد."

و منذ 2017 تمتلك رونو الحصة الكاملة في شركة "أوتوفاز" الروسية التي تعتبر علامة "لادا" إحدى فروعها ومنذ ذلك الحين تمكنت الشركة الروسية من زيادة حصتها في السوق الروسية إلى حوالي 20% بعد أن باعت نحو 312 ألف سيارة في روسيا وعادت لتحقيق الأرباح بعد انخفاض طويل.