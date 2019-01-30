بعد التعاون العسكري .. الجزائر وروسيا تفتحان الباب أمام الاستثمار

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الذي يرأس الجانب الروسي في اجتماعات اللجنة الروسية — الجزائرية الحكومية المشتركة الاقتصادية بموسكو، اليوم الاربعاء 30 جانفي، أن الجزائر تعتبر من أهم شركاء روسيا في منطقة شمال أفريقيا، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأضاف نوفاك أن نمو التبادل التجاري بين البلدين ارتفع منذ عام 2015 بأكثر من الضعفين، وتأتي الجزائر في المركز التاسع بين دول منظمة أوبك من حيث حجم الإنتاج، كما أنها من بين أكبر 10 دول تصديرا للغاز الطبيعي في العالم.

ومن جانبه قال وزير المالية عبد الرحمن راوية، الذي يرأس الجانب الجزائري في هذا الاجتماع، أن الاقتصــاد الجــزائري يحتـــاج للتنويــع، مشيرا إلى أن ذلك من أولويات الحكومة.

وتابع قائلا: “القواعد الحالية بالنسبة للاستثمار مفتوحة بالنسبة للكل، ونحن نحث الكثير من الاقتصاديين الروس للتعاون، نحن نحب أن يكون هناك تكامل واستثمار أمثل”.

وتستضيف موسكو خلال الفترة 28 — 30 جانفي الجاري، فعاليات الدورة التاسعة للجنة الحكومية الروسية — الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي — التجاري والتقني- العلمي.