تيبازة: أمواج البحر تلفظ 30 كلغ من المخدرات و توقيف متورطين إثنين بشرشال

حجزت كتيبة الدرك الوطني لشرشال (تيبازة) ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بأحد شواطئ شرشال 30 كلغ من مادة القنب الهندي حاول شخصين تهريبها بغرض المتاجرة.

و يتعلق الأمر بـ30 كلغ من مادة القنب الهندي لفظتها أمواج البحر بأحد الشواطئ الغربية لمدينة شرشال بمنطقة تسمى "الكاليتوس" حيث قام شخصان مسبوقان قضائيا في قضايا مماثلة بإخفائها بإحكام داخل أحد الأحواش المجاورة للشاطئ.

و اكتشف ضباط الدرك الوطني بشرشال القضية بفضل عمل استعلاماتي أفضى إلى توقيف المشبوهين و اكتشاف كمية تلك السموم المخبأة بعد الإستعانة بفرقة السينو- تقنية للكلاب المدربة.

و سيتم اليوم الأربعاء تقديم المتورطين الإثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال بتهمة حيازة المخدرات بغرض المتاجرة.