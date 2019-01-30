بلماضي محل إشادة في فرنسا بسبب عوار

أشادت مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، بالناخب الوطني جمال بلماضي في تعامله مع قضية حسان عوار نجم نادي ليون، الذي لم يحسم لغاية الآن المنتخب الذي سيمثله مستقبلا، في قضية أسالت الكثير من الحبر.

المجلة الفرنسية، أكدت أن بلماضي ترك المجال مفتوح أمام عوار على هامش إلتقاء الطرفين الأسبوع الفارط في باريس بحضور رئيس "الفاف" زطشي وأفراد من عائلة اللاعب، الذي فضل المشاركة في "يورو" أقل من 21 سنة رفقة المنتخب الفرنسي هذه الصائفة، على أن يحسم في ما بعد هوية المنتخب الذي سيمثله.

كما أشار نفس المصدر، إلا أن بلماضي لم يشن أي ضغط على عوار، رغم أنه كان يأمل في تواجده مع الخضر في "كان" مصر، التي ستنطلق في الـ21 جوان المقبل، إلا أن المدرب السابق لنادي الدحيل فضل أن يترك موهبة ليون بعيدا عن كل الضغوطات، وأن تكون له حرية في إختيار المنتخب الذي يمثله،

وتجدر الإشارة إلى أن بلماضي ورئيس "الفاف" يرفضان تكرار "سيناريو" نبيل فقير الذي إختار تمثيل فرنسا على حساب بلده الأصلي الجزائر في وقت سابق.