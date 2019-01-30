وزارة السكن تضع "ورقة طريق" لإنجاز 180000 وحدة سكنية في 2019

كشف وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، أن "مصالحه أعدت ورقة طريق من أجل إجراء التحضيرات والتنسيق لجعل من سنة 2019 أكثر ديناميكية في مجالي توزيع السكنات وإنجاز المشاريع السكنية المختلفة".

وقال طمار في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التقييمي مع مدراء السكن للولايات الـ48 ، أمس الثلاثاء بمقر الوزارة أنه "بعد تقييم الانجازات التي تمت سنة 2018 من حيث توزيع السكنات و المشاريع السكنية، تم اليوم وضع ورقة طريق بالتشاور مع مديري السكن للولايات ال48 من أجل التنسيق معهم لتكون سنة 2019 أقوى من سنة 2018 من حيث الانجازات في قطاع السكن".

و أضاف في ذات السياق أنه "تم التأكيد مع هؤلاء المسؤولين على "ضرورة احترام الرزنامة (الآجال المحددة) و كذا مقاييس البناء والعمل على توفير الشروط لضمان سلامة العمال".

وقد تم الاستماع خلال اللقاء-من قبل الوزير- إلى انشغالات مديري السكن و التعرف على المشاكل التي اعترضتهم سنة 2018 في مختلف الورشات سواء مع مكاتب الدراسات أو المقاولات.

ويعد هذا اللقاء بمثابة "التحضير لسنة 2019 التي حظيت ببرنامج "ثري" بداية من الانطلاقة في المشاريع المسجلة سنة 2019 مع الحرص على الاستمرار في نفس الديناميكية خاصة فيما يتعلق بتوزيع السكنات بجميع الأنماط على غرار سكنات وكالة عدل و السكن الريفي و السكن الترقوي المدعم و السكن الاجتماعي''.

وكان طمار قد كشف في وقت سابق عن برنامج يتعلق بإنجاز 180.000 وحدة سكنية مسجلة مؤخرا بعنوان سنة 2019، ستنطلق خلال السداسي الأول من هذه السنة ، ويخص 90.000 سكن للبيع بالإيجار و40.000 سكن ريفي و50.000 سكن ترقوي مدعم.