"كيف تعتبر روسيا الجزائر" ؟..هكذا أجاب وزير الطاقة الروسي

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الذي يرأس الجانب الروسي في اجتماعات اللجنة الروسية - الجزائرية الحكومية المشتركة الاقتصادية، أن الجزائر تعتبر من أهم شركاء روسيا في منطقة شمال أفريقيا.وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

وقال نوفاك، خلال اجتماع للجنة الحكومية المشتركة اليوم: "الجزائر أحد أهم شركاء روسيا في منطقة شمال أفريقيا من المهم أن يتطور تعاوننا في المستقبل لمصلحة شعبي بلدينا".

وأضاف نوفاك أن "الجزائر تعتبر أيضا من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لروسيا في القارة الأفريقية"، موضحا: "نلاحظ في الآونة الأخيرة نمو التبادل التجاري بين بلدينا. منذ عام 2015 ارتفع التبادل التجاري بين بلدينا بأكثر من الضعفين".

وأوضح وزير الطاقة الروسي أن الجانبين بحثا اليوم التعاون الثنائي في مجالات عدة من بينها التعاون في مجالي الصيدلة والطب وقطاع البناء والتشييد والتعاون في مجال النفط والغاز وغيرها.

وتستضيف موسكو، خلال الفترة من الـ 28-30 جانفي الجاري ، فعاليات الدورة التاسعة للجنة الحكومية الروسية-الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي- التجاري والتقني-العلمي".