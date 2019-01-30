الفرنسيون مُنبهرون :”عطّال المرواغ المجنون”

أصبح يوسف عطال محل إشادة الصحف الفرنسية كل يوم , حيث يعتبر يوسف عطال من بين المفاجئات في الدوري الفرنسي لهذا الموسم

فلقد أكدت ليكيب الفرنسية أن يوسف عطال قد أدهش جميع عشاق كرة القدم الفرنسية بفنياته الكبيرة و خاصة و أنه الموسم الأول له

كما عبرت لو 10 سبور بأن المدرب الفرنسي باتريك فييرا لا يستطيع تخيل نيس الفرنسي بدون عطال خاصة هذا الموسم

و تنتشر في التويتر تعليقات من جميع عشاق كرة القدم تدعم فيها عطال , و تطالب أنديتهم بمحاولة التعاقد مع الجوهرة الجزائرية