الفرنسيون مُنبهرون :”عطّال المرواغ المجنون”
أصبح يوسف عطال محل إشادة الصحف الفرنسية كل يوم , حيث يعتبر يوسف عطال من بين المفاجئات في الدوري الفرنسي لهذا الموسم
فلقد أكدت ليكيب الفرنسية أن يوسف عطال قد أدهش جميع عشاق كرة القدم الفرنسية بفنياته الكبيرة و خاصة و أنه الموسم الأول له
كما عبرت لو 10 سبور بأن المدرب الفرنسي باتريك فييرا لا يستطيع تخيل نيس الفرنسي بدون عطال خاصة هذا الموسم
و تنتشر في التويتر تعليقات من جميع عشاق كرة القدم تدعم فيها عطال , و تطالب أنديتهم بمحاولة التعاقد مع الجوهرة الجزائرية
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