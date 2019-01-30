ولاية الجزائر تعلن حربا على "سماسرة البيوت القصديرية"



رفعت شكوى رسمية لدى الجهة القضائية المختصة من اجل تحديد هوية المتورطين من السماسرة و المنتفعين و متابعتهم قضائيا

أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن "رصدها لتحركات بعض سماسرة البيوت القصديرية على مستوى ضفتي وادي الحميز ببلديتي برج الكيفان وبرج البحري، وشروعهم تحت جنح الليل في تشييد بيوت قصديرية و توسعات غير شرعية و اقدامهم على بيعها لأشخاص مجهولين من خارج العاصمة و لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات افريقية".

وفي هذا السياق، أكدت ذات المصالح في بيان لها أنه "شرعت في عملية واسعة من أجل هدم هذه الأكواخ ، البيوت الفوضوية و التوسعات غير الشرعية المشيدة على ضفتي وادي الحميز مع تحويل المهاجرين غير الشرعيين إلى مركز الإيواء المخصص لهم .

وكشفت ولاية الجزائر أنها "رفعت شكوى رسمية لدى الجهة القضائية المختصة من اجل تحديد هوية المتورطين من السماسرة و المنتفعين و متابعتهم قضائيا مع فتح تحقيق إداري رسمي لتحديد المسؤولين الإداريين وراء التواطؤ أو التهاون في التبليغ عن مثل هذه الانتهاكات على مستوى بلديتي برج الكيفان وبرج البحري".

كما أهابت "ولاية الجزائر بدور المواطن و حسه الراقي في التبليغ عن مثل هذه الانتهاكات التي تشوه الوجه العمراني للعاصمة و تضر بالجهود المبذولة في سبيل تخليصها من الأحياء القصديرية في إطار العمليات الكبرى للترحيل و إعادة الإسكان التي انطلقت منذ جوان 2014 و هي تشارف اليوم على بلوغ العملية ال 25 ".

هذا ووضعت ولاية الجزائر الرقم المجاني "00 11" تحت تصرف الجميع من أجل المساهمة في التبيلغ عن مثل هذه التصرفات غير الحضارية.يضيف ذات المصدر.