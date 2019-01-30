هذه إجراءات اتصالات الجزائر من أجل ضمان إنترنت ”نوعية” للجزائريين!

تواصل اتصالات الجزائر التزامها بتوفير خدمة الإنترنت ذات التدفق العالي جدا لكافة المواطنين الجزائريين حيث قامت اتصالات الجزائر بتعزيز شبكة النقل الوطنية عن طريق مدّ 140000 كلم من الألياف البصرية وقد تم تعزيز شبكة النفاذ الوطنية على عدة مستويات من خلال ربط البلديات والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة بشبكة الألياف البصرية، وكذا تكثيف وعصرنة شبكات الاتصال الموزعة على المواطنين.

من جانب آخر ورثت اتصالات الجزائر منذ نشأتها شبكة قديمة جدا ومتدهورة لم تعرف تكفلا مناسبا خلال السنوات الصعبة التي شهدتها الجزائر. وقد أثرت هذه الوضعية بشكل كبير على جودة الخدمة المقدمة للزبائن.

ولهذا تم اتخاذ تدابير لعصرنة شبكاتها من خلال الإجراءات التالية ،الإيقاف التدريجي للتكنولوجيا القديمة وعصرنة شبكة النفاذ باستبدالها بأجهزة حديثة تصل الى غاية 100 ميغا في الثانية وكذا تحديث الشبكة النحاسية القديمة حيث تم استبدال أكثر من 2 مليون خط هاتفي.

كما قامت اتصالات الجزائر بتأمين الشبكة الدولية عن طريق رفع سعة الشبكات الحالية وإنجاز شبكات جديدة. من جهة أخرى عكفت اتصالات الجزائر على تحسين خدماتها عن طريق عصرنة وتحديث الوكالات التجارية وتوسيعها، تحديث ورقمنة وسائل الدفع وإطلاق خدمات جديدة كخدمة التعبئة الاحتياطية ”إيدوملي”.

الجدير بالذكر أنه بعد تأهيل الشبكة قامت اتصالات الجزائر برفع سرعة التدفق من 1 ميغا إلى 2 ميغا لأكثر من مليون زبون والذي لاقى استحسان لدى زبائن المؤسسة وفي 01 جانفي 2019 قامت اتصالات الجزائر بالوفاء بوعدها بخفض تسعيرة الإنترنت بالنسبة لزبائن 2 ميغا إلى 1600 دج بدلا من 2100 دج.