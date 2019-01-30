مجمع ڨلوبال ڨروب يوظف 2500 عامل هذا العام

وقع مجمع ڨلوبال ڨروب عقد شراكة مع كل من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومديرية التشغيل لولاية باتنة، لتوظيف 2500 عامل، من اجل تلبية عروض العمل لفائدة فروع المجمع في سنة 2019.

وأشار بيان للمجمع أنه "يطمح للوصول إلى 10 آلاف منصب عمل آفاق 2020، لذلك يقوم اليوم بتقديم عروض عمل وبشكل نوعي للوكالات المحلية للتشغيل الواقعة في دائرة اختصاص ولاية باتنة، وذلك لتوظيف ما يقارب 2500 عامل بين إطارات وعمال مؤهلين وعمال تنفيذ، وذلك من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إلى غاية 31 ديسمبر 2019".

تكوين 500 طالب جامعي حديثي التخرج في كوريا الجنوبية

وأشار ذات البيان إلى أن "إتفاقية شراكة أخرى مع جامعتي باتنة ومديرية التكوين والتعليم المهنيين، سيتم من خلالها تكوين 500 طالب جامعي حديثي التخرج من جامعتي الحاج لخضر ومصطفى بن بولعيد، في جمهورية كوريا الجنوبية"

وفي إطار ذلك فتح مجمع "مجمع ڨلوبال ڨروب "، مسابقة "إطمح" عبر موقعه الإلكتروني الرسمي لتمكين الطلبة حديثي التخرج من جامعتي الحاج لخضر ومصطفى بن بولعيد من التسجيل حسب التخصصات وشعب التكوين المطلوبة

وبحسب البيان فإن الناجحون في مسابقة "إطمح"، يستفيدون زيادة على توظيفهم لدى إحدى فروع "مجمع ڨلوبال ڨروب" من تكوين تقني طبقا للمعايير العالمية، مدة شهر إلى شهرين، ُينظم في جمهورية كوريا الجنوبية، ليكون بذلك العامل المتحصل على الشهادة العالمية،مُؤهلا مباشرة لمرحلة التصنيع .(FULL CKD)

وقد وقعت الاتفاقية بحضور كل من وزيري العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي وكذا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار.

وخلص بيان المجمع إلى أن "تركيزه على توظيف العنصر البشري الناشط في عالم الصناعة والحرص على احترافية اطاراته، بتسخير كل الإمكانيات من تشجيع، تكوين ومرافقة لهم وفي كل الفروع، ليس وليد اللحظة بل هو تكميل لما تم تعميمه من قبل المجمع في مجال التنسيق والتعاون بين كل قطاعات التعليم العالي، التشغيل، التكوين المهني والصناعة ليستجيب بذلك المجمع لمطالب الحكومة في إتاحة الفرص للشباب في مجال الصناعة".