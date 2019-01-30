هذه رتبة الجزائر في ترتيب الدول الأكثر أمانا في العالم

نشرت مجلة “غلوبال فاينانس” المعروفة، خلال الأسبوع الجاري، تصنيفا لأكثر الدول أمانا في العالم، والذي احتلت فيه الجزائر الرتبة 82 ضمن 182.

ووفق ما كشفت عنه المجلة من خلال موقعها الإلكتروني فقد أقيم التصنيف حسب معايير خاصة منها احتمال حدوث صراع عسكري، ومستوى التهديد لسلامة المواطنين، ومستوى التنمية الاقتصادية، واحتمال وقوع كارثة طبيعية، مشيرة إلى أن الخبراء، أشاروا إلى أن مخاطر الكوارث الطبيعية “موزعة بشكل غير متساو”، وتحدث أولا وقبل كل شيء للدول الجزرية والبلدان ذات مستويات الدخل المنخفض أو المتوسط.

وأكدت المجلة المذكورة أن آيسلندا، حصلت على المركز الأول وجاءت بعدها سويسرا وتلتها فنلند، كما دخلت كل من البرتغال والنمسا والنرويج وقطر وسنغافورة والدنمارك ونيوزيلندا على التوالي في ترتيب العشر الأوائل.