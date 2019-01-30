المغرب يؤيد "الانقلاب" في فنزويلا

بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا، أعلن المغرب، موقفه الداعم له في بيان أصدرته وزارة الخارجية.

ورحبت وزارة الخارجية المغربية، بالإجراءات التي اتخذها غوايدو "من أجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي"، وفق ما جاء في بيان رسمي.

وأجرى وزير الخارجيّة المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء محادثة هاتفية مع غوايدو، "بطلب" من الأخير، بحسب بيان الخارجية المغربية.

وأعرب بوريطة لـغوايدو عن "دعم المملكة لكلّ التدابير المتّخذة من أجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي نحو الديمقراطيّة والتغيير".

ولم يحدد البيان ما إذا كانت الرباط قد توقّفت عن الاعتراف بالاشتراكي نيكولاس مادورو رئيساً لفنزويلا.