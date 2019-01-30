هل أخرج غوارديولا محرز من حساباته ؟

يبدو أن النجم الجزائري لمانشستر سيتي رياض محرز يعيش فترة صعبة في فريقه، بعدما بات لا يشارك بإستمرار، ووصل به الحد للتواجد خارج قائمة الـ18 في إحدى المباريات، ما يطرح علامات إستفهام بخصوص دخوله في حسابات المدرب بيب غوارديولا من عدمه.

محرز الذي لم يشارك في أي دقيقة في اللقاء الذي جمع أمس مان سيتي ضد نيوكاسل في "البريميرليغ"، وعرف خسارة أشبال غوارديولا بثنائية مقابل هدف، وهي الهزيمة التي وسعت الفارق أكثر عن المتصدر ليفربول.

ويأتي غياب محرز عن لقاء أمس بعدما إكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء، ليؤكد مرة أخرى أن الدولي الجزائري لا يدخل حاليا في حسابات غوارديولا، رغم تألقه في آخر مواجهة في الكأس، إلا أنه لم يشارك في أي دقيقة في المباراة الموالية، رغم أن "السيتي" كان بحاجة لدعم هجومي للعودة في النيتجة، إلا أن غوارديولا كان له رأي آخر.

ويأمل اللاعب السابق لليستر سيتي، أن تتحسن وضعيته ويعود للتشكيل الأساسي في اللقاء المقبل لفريقه، خاصة أن التركيبة الهجومية لم تكن فعالية في لقاء نيوكاسل ما قد يدفع بالتقني الإسباني لإعادة محرز لحساباته خاصة أنه قادر على تقديم الإضافة وأرقامه منذ بداية الموسم مثالية.