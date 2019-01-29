الداخلية تحدد شروط الالتحاق والترقية في صفوف الشرطة

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، على غرار الأعوان، الملازمين وحافظي الشرطة، وكذا المفتشين، العمداء والمراقبين.

يُجري المشاركون في المسابقات المهنية على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص، برتبة عون شرطة، امتحانات في الثقافة العامة، تاريخ وجغرافية الجزائر واختبار آخر في التربية البدنية والرياضية يشمل، حسب ما نص عليه قرار وقعه الوزير المكلف بالقطاع، صدر في العدد 01 من الجريدة الرسمية، العَدو على مسافة 400 متر ورمي الجلة (4 كلغ للمترشحين و3 كلغ للمترشحات)، على أن يحدد التنقيط بالنظر للوقت المحتسب لاختبار العدو، أما بالنسبة لرتبة ملازم أول للشرطة، فَيُجرون - بعد اجتياز الفحص الطبي والنفساني، واستدعاء المترشحين الذين تم تأهيلهم في هاتين الأخيرتين، للمشاركة في الاختبارات الكتابية أو المحادثة واختبارات التربية المدنية والرياضية-اختبارا في الثقافة العامة واختبارا اختياريا في الجغرافيا الاقتصادية، القانون العام، الاقتصاد والمالية العامة والمناجمت العمومي، واختبارا آخر في التربية البدنية والرياضية، بنفس طريقة ذلك الذي يجرونه أعوان الشرطة. وبخصوص الامتحانات المهنية للالتحاق برتب حافظ شرطة، حافظ أول للشرطة ومفتش شرطة،

بالإضافة الى مفتش رئيسي للشرطة، ملازم أول للشرطة وحافظ شرطة، وكذا عميد شرطة، عميد أول للشرطة ومراقب شرطة، فيجتازون اختبارات القبول الكتابية، في الثقافة العامة والقانون العام واختبار في موضوع ذي طابع مهني، وبعدها اختبارات القبول النهائي في الرماية، (الرمي على هدف على بعد 15 مترا بمسدس آلي أو أسطواني)، اختبار في التربية البدنية والرياضية، يشمل-وفق ذات القرار الصادر في الجريدة الرسمية-العَدو على مسافة 200 متر ورمي الجلة بـ 4 كلغ للمترشحين و3 كلغ للمترشحات، على أن يحدد التنقيط بالنظر إلى الوقت المحتسب لاختبار العدو. وحسب ذات المصدر، فإن كل علامة تقل عن 5 /20 في أحد الاختبارات الخاصة بالمسابقات واختبارات القبول بالنسبة للامتحانات المهنية المذكورة أعلاه، تعد اقصائية، ويؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات المذكورة، إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني، على أن تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق بعه (تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة ومسار الدراسة أو التكوين)، وكذا تاريخ الحصول على الشهادة والمحادثة مع لجنة الانتقاء. يشار إلى أنه تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرملة وابن(ة) شهيد، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.