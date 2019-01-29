محرز يفي بأولى وعوده لجماهير مانشستر سيتي

رفع رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عدد تمريراته الحاسمة منذ بداية الموسم الى عشرة من جملة 32 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات، وبذلك اوفى الجزائري بأولى وعوده لجماهير مانشستر سيتي، وكان رياض محرز قد وعد جماهير السيتي، في تصريح له للموقع الرسمي للنادي، بصناعة 10 أهداف خلال الموسم الحالي على الأقل، ومن المؤكد أن النجم الأسبق لليستر سيتي سينجح في تجاوز هذا الهدف، خاصة وأن فريقه سيخوض مباريات عديدة في النصف الثاني من الموسم الحالي لحساب العديد من المسابقات، ومر رياض محرز بفترة صعبة خلال الأسابيع الفارطة، بسبب الانتقادات اللاذعة التي طالته والتي طالبته بتقديم اكثر مما يقدمه في الوقت الحالي، ونجح الجناح الجزائري الطائر في المساهمة في 18 هدفا ما بين صناعة وتسجيل خلال النصف الأول من هذا الموسم، وهو ما لم ينجح في القيام به الثنائي الذي ينافسه على مركز الأساسي، المكون من الإنجليزي رحيم سترلينغ والألماني لوروا ساني طوال كامل موسمهما الأول مع الفريق.