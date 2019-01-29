أيها اللاعبون ... إلى مقابض التحكّم!

لكلّ سياسة جيّدة، وسائل جيدة. وإذا كانت هذه المقولة تعني، في الماضي، أن يكون لك في المجال الرياضي مدرّب ممتاز أو حذاء جيّد، فإنّها اليوم أصبحت تعني امتلاك شاشة جيدة.

وانطلاقا من ادراكها للفرق الذي يمكن أن تحدثه التكنولوجيا الذكية الخاصة بها في مجال صناعة الألعاب الإلكترونيّة، ركبت إل جي موجة الرياضة الإلكترونية من خلال إتاحتها الفرصة لتطوير الترفيه المنزلي.

وفي الواقع، فإنّ اللاعبين الباحثين دوما عن تصميم لعبة مثاليّ من أجل الشعور التام بالغمر، يمكنهم الانتقال من اللعب على جهاز الكمبيوتر للعب بواسطة مقابض التحكّم المصاحبة بنظام صوتي عالي الدقة، مرتبط بمجموعات أجهزة المسرح المنزلي أو على أجهزة عرض بدقة K 4 CineBeam من إل جي. ويهدف هذا الجمع المكثّف بين الابتكار والتوصيل إلى تقديم أفضل التجارب البصرية في هذا المجال.

ويأتي جهاز عرض الفيديو الجديد بالليزر ذي الاسقاط متناهي القصر CineBeam بدقة4K ( طراز HU85L من الجيل الثاني)، الذي تمّ الإعلان عنه في شهر جويلية 2018 وتقديمه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019 لاستكمال العرض الذي قدّمه المصنّع الكوري لجهاز عرض فيديو المسرح المنزلي DLP بالليزر بدقة 4K، بعد صدور طراز HU80K ( الجيل الأول).

وبفضل قاعدته الضوئيّة ذات الاسقاط متناهي القصر، يمكن وضع جهاز العرض CINEBEAM بالليزر بدقة 4 K على بعد 6 صنتمترات تقريبا من الجدار لعرض صورة يبلغ قطرها 2.30 م.

أما إذا تمّ وضعه على مسافة 18 صم، فإنّه يعرض صورة أكبر بكثير، قطرها 3 أمتار.

وبفضل شكله المدمج للغاية، فإنّه يمكن نقل جهاز العرض CINEBEAM بالليزر بدقة 4K بكل بسهولة وتعديله مع أيّ بيئة أو تركيب. ويعد هذا الجهاز أصغر من أجهزة العرض الأخرى بدقة 4 K ويتميّز بتصميمه الخفيّ الذي يتداخل مع الديكور ولا يؤثّر على تجربة المشاهدة البصريّة. ويقدم هذا الجهاز دقة بصرية محسنة مما يلغي تشوه الصورة الذي يؤثر في كثير من الأحيان على أجهزة الاسقاط متناهي القصر UST الأخرى.

ويوفر جهاز العرض CINEBEAM بالليزر بدقة 4K من إل جي أقصى درجات الراحة للمستخدم من خلال تضمين تقنية الذكاء الاصطناعي التي تمكّن العملاء من استخدام الأوامر الصوتية للوصول إلى عناصرالتحكم في الجهاز.

ويمكن للمشاهدين التحكم في تشغيل جهاز العرض أو توصيله بأوامر صوتية مدمجة .

كما يتعرف جهاز التحكم الذكيّ على حركات مستخدميه: رفع الصوت أو خفضه... ويحتوي على أزرار ذات إضاءة خلفية لسهولة التصفح يتم تشغيلها تلقائيًا عند اكتشاف الحركة.

وبفضل احتواء جهاز العرض CINEBEAM بالليزر بدقة K 4 على 2500 لومن، اعتمادا على معيار المعهد القومي الأمريكي للقياس ANSI، بالإضافة إلى تميّزه بدقّة عرض UHD ، فإنّه يضمن صورة مشرقة وواضحة. وفي الواقع، فإنّ طراز HU85L من إل جي يمكنه إعادة إنتاج الألوان الدقيقة للغاية بفضل امتلاكه لطيف واسع منها.

كما أنه يوفر العديد من خيارات المحتوى، مما يسمح للمستخدمين بالبث المتواصل للأفلام والبرامج انطلاقا من خدماتهم المفضلة (جهاز عرض ذكي) بينما توفر مقابس USB و Ethernet و HDMI خيارات توصيل أكثر.

