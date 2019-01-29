“الفيفا” تصدم الجزائر وتُخطط لحرمانها من “مُزدوجي الجنسية”!

ألمح “زفونيمير بوبان” السكريتر العام في “الفيفا”، بأن هيأة “جياني إنفانتينو”، تدرس إلغاء “قانون الباهاماس” والذي طالما إستفادت منه الجزائر.

وصرّح أسطورة كرة القدم الكرواتية خلال ندوة مع “الرابطة الدولية للصحافة الرياضية” :”من المُفترض أن اللاعب عندما يختار بلدا لايُغيره”.

وأضاف :”نحن ضد تغيير الجنسية الرياضية، في كل مرة، وعندما نختار بلدا، يجب أن يكون ذلك بقلبه وعن قناعة كُلية”.

وترك نجم “ميلان” الأسبق الإنطباع بأن الإتحاد الدولي يبحث عن السبيل الأمثل، لجعل “قانون الباهاماس” غير قابل للإستعمال مُستقبلا.

وفي حالة قيام “الفيفا” بدراسة هذه القضية، فإن الجزائر ستكون من أكبر المُتضررين كونها إستفادت كثيرا من مُزدوجي الجنسية.