الجزائر السابعة عالميا في احتياطات النفط الصخري

ارتفعت احتياطات الجزائر من المحروقات غير التقليدية وانتقلت إلى المركز الثالث بالنسبة للغاز وإلى المرتبة الـ7 بالنسبة للنفط في التصنيف العالمي، حسب دراسة جديدة قامت بها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “آلنافت”.

وأشارت الدراسة، التي قدمها مدير ترقية المجال المنجمي بوكالة (آلنافت)، محمود جيجيلي، خلال ورشة تقنية حول العلوم الجغرافية، الإثنين، إلى أن الموارد غير التقليدية الجزائرية تقدر بـ9818 تريليون قدم مكعب) من الغاز و1194 مليار برميل من النفط مقابل 6025 تريليون من الغاز و176 مليار برميل من البترول في الدراسات السابقة التي أنجزت خلال فترة 2013/2012، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.