بوعزقي...استخدام نظام معلوماتي للتسيير في شعبة الحبوب

ترأس عبد القادر بوعزغي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماع عمل خصص لدراسة مشروع عصرنة نظام معلوماتي متكامل للتسيير في شعبة الحبوب، والذي تم عرضه من طرف اطارات الديوان الجزائري المهني للحبوب.

ويهدف النظام المعلوماتي الجديد للتسيير-حسب ما ذكره وزير القطاع على صفحته بـ "فايسبوك"، الذي من المتوقع تنفيذه عام 2019، إلى إدخال الأنظمة المعلوماتية في التعاملات المتعلقة بالحبوب والبقوليات التي تقوم بتنفيذها شبكة الديوان الجزائري المهني للحبوب، في جميع أنحاء التراب الوطني، في إطار مهام ضبط ودعم للإنتاج.

ويسمح هذا النظام المصمم والمطور، وفق ذات المصدر، من قبل فريق متعدد التخصصات تابع للديوان الجزائري المهني للحبوب وتعاونيات الحبوب والبقول، بتحديث دعائم التسيير الحالي من أجل التحكم الأفضل في عمليات الضبط، ولا سيما تلك المتعلقة بأنشطة النقل، التخزين واستخراج المخزون، التوزيع والتسويق مع ضمان تتبع المنتجات.

كما أن أداة التسيير هذه، ستسمح بمراقبة فعالة وشفافة لعمليات الجمع على المستوى الوطني أثناء حملة الحصاد والدرس، مع إدخال بطاقات تعريف مغناطيسية على المستوى الوطني لمزارعي الحبوب والموزعين.

جدير بالذكر أنه سيتم توسيع هذا النظام ليشمل شركاء آخرين لشبكة الديوان الجزائري المهني للحبوب، لا سيما للمربين والمحولين، بهدف ترشيد استخدام الحبوب المدعمة.