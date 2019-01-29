السماح باستيراد لحوم الحمير والبغال

تضمنت قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي، السماح، باستيراد اللحوم من فصيلة الخيول، الحمير والبغال، طازجة مبردة أو مجمدة، بعد فرض رسوم عليها بنسبة 70 بالمئة.

و ذكرت لحوم الحمير والبغال الطازجة المبردة أو المجمدة رفقة لحوم فصائل الخيول، في الجريدة الرسمية رقم 6 التي صدرت، اليوم، تحت البند التعريفي رقم 02-05، ضمن القرار الوزاري المؤرخ في 26جانفي 2019.

وحددت لحوم الحيوانات من فصيلة الخيول طازجة تحت بند تعريفي فرعي خاص رقم (0205.00.11.00)، ومن فصيلة الحمير والبغال طازجة تحت البند التعريفي (0205.00.12.00).

بينما حددت لحوم الحيوانات من فصيلة الخيول مبردة أو مجمدة، تحت بند تعريفي فرعي خاص رقم( 0205.00.21.00) و من فصيلة الحمير والبغال مبردة أو مجمدة تحت البند التعريفي رقم (0205.00.22.00).