سونلغاز تستفيد من قرض بقيمة 380 مليار دينار

كشف الرئيس المدير العام لـ “سونالغاز”، محمد عرقاب، بأنّ المجمع استفاد مؤخرا من قرض من الدولة بقيمة 380 مليار لمواصلة برنامجه الاستثماري”، قائلا “وضعت الدولة تحت تصرفنا قرضا على المدى الطويل بقيمة 380 مليار دج سيسمح لنا بتوفير التمويل لبرنامجنا إلى غاية 2020-2021”.

وأكد المتحدث، في تصريحات صحفية على هامش التوقيع على اتفاقيات لتوسيع الخدمات الاجتماعية لفائدة عمال المجمع، بأنّ هذه المبالغ ستوجه أساسا لإنجاز خطوط ومحطات كهربائية وإدماج تكنولوجيات حديثة في شبكة الكهرباء.

وذكر عرقاب من ناحية أخرى، بأنّ المجمع حقق رقما أعمال يتجاوز 390 مليار دج خلال العام المنصرم 2018، مع تغطية نسبة كبيرة من مستحقاتها لدى الزبائن.، فيما أشار إلى أنّ قيمة المستحقات (أي الفواتير غير المدفوعة من طرف الزبائن) تراجعت من 86 دج في 2017 إلى 50 مليار دج في 2018، واعتبر المتحدث هذه النتائج ايجابية، وقال إنها “ثمرة لخطة العمل التي انتهجها المجمع لعام 2018 إلى جانب دعم الدولة”.

وفي رده على سؤال حول إمكانية رفع أجور عمال مجمع سونلغاز، أكد عرقاب “انفتاحه” على هذه المطالب بالاتفاق مع الفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية. وصرح “مطالب رفع الأجور موجودة وستبقى دائما وهي مطلب شرعي. نحن نعمل باتفاق تام مع شريكنا الاجتماعي ومنفتحون للتحدث في كل المواضيع والتوجه دائما في مصلحة العمال”.

من جهته، أكد رئيس الفيدرالية عاشور تلي بأن رفع الأجور لا يعني بالضرورة مراجعة قيمة الأجور القاعدية وإنما تحسين مداخيل العمال بطرق مختلفة، وأضاف بأن “ملف الأجور غير مطروح بالنسبة للحكومة حاليا وننتمى فتحه قريبا مع الاتحاد العام للعمال الجزائرييني لكننا مع ذلك طلبنا من إدارة سونلغاز التفاوض لفتح بعض المجالات لرفع أجور عمالها بغض النظر عن مراجعة الأجر القاعدي”.