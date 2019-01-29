الجزائريون على رأس المهاجرين الذي استفادوا من شهادات الاقامة بفرنسا

يمثل الجزائريون نسبة 12% من إجمالي المستفيدين من شهادات الاقامة المُسلمة سنة 2017 في منطقة ايل دو فرانس حسب الأرقام التي نشرها مؤخرا معهد التهيئة و العمران لذات المنطقة الفرنسية.

و تشير المعطيات التي نشرها المعهد أمس الاثنين أنه من اجمالي 96.000 شهادة اقامة الممنوحة بمنطقة ايل دو فرانس سنة 2017، 11.613 تخص الجزائريين يليهم المغربيين (8.012) ثم الصينيين (7.290) و التونسيين (6.604) و الماليين (3.383).

و تمثل هذه الدول الخمسة نسبة 40% من المستفيدين من اقامة شرعية في فرنسا في حين يمثل أفراد الجالية المغاربية لوحدهم نسبة 28% من المستفيدين.

و تمت الإشارة إلى أن أكثر من نصف شهادات الاقامة الممنوحة في منطقة ايل دو فرانس تخص الأفارقة (54%) و أغلبهم ناطقين باللغة الفرنسية مع الاضافة أن الأفارقة يمثلون نسبة 68 % من الهجرة العائلية و هم منحدرين أساسا من المغرب العربي و الدول الناطقة بالفرنسية.

و تمثل الهجرة العائلية 35% فقط من اجمالي شهادات الاقامة الممنوحة في العاصمة بينما تمثل ستة شهادات من أصل عشرة لمناطق سين-سان دوني- و سين و مارن و أكثر من النصف في ايسون و فال دواز.

بالنظر إلى أهمية التجمع العائلي، يعتبر الأفارقة الأكثر عددا من حيث حيازة شهادات الاقامة في منطقة ايسون (سبعة من عشرة) و لاسين و مارن (ثلثين).

و حسب ذات المعهد فان الطلبة ينحدرون أساسا من افريقيا (44 %) و آسيا (36%) مشيرا إلى أن الطلبة الصينيين هم الأكثر عددا (14 %).

و أوضح ذات المصدر أن باريس تتميز بتصدرها القائمة من حيث استقبال الطلبة (حيث يقطنها أكثر من أربعة على عشرة) و لدواعي مهنية (أكثر من الثلث).

و استنادا لأخر معطيات “كامبوس فرانس” فان الطلبة الجزائريين يعتبرون الأكثر عددا في فرنسا بتعداد 30.521 طالب مقابل 26.116 طالب سنة 2017.

في تصنيف المتصدرين ال25 للقائمة سنة 2017، احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بعد المغرب و الصين بنسبة +10%، الأمر الذي يعكس ارتفاعا في عدد الطلاب من 2011 إلى 2016.

وينحدر أكثر من أربع مهاجرين اقتصاديين من أصل عشرة من المغرب و تونس و الهند و بنغلاديش و الولايات المتحدة الأمريكية حسب معهد التهيئة و العمران الذي يوضح أن فرنسا لا تزال تعتبر في أوروبا بلدا معتدلا في مجال الهجرة.

و تمت الاشارة أيضا إلى أن منطقة ايل دو فرانس تمثل لوحدها 39% من شهادات الاقامة الممنوحة في فرنسا في حين أن حصتها كانت تقارب 45% سنة 2000.

و من ضمن هذه الحصة 30% شهادة ممنوحة في إطار مزاولة الدراسة التي تعد ثاني سبب بعد التجمع العائلي (36%. ) فيما يخص طالبي المنفى، 26% من الطلبات التي استقبلتها فرنسا سنة 2017 تخص منطقة ايل دو فرانس.