التلفزيون العمومي يرد على تهديدات مدوار

نشرت الصفحة الرسمية للتلفزيون العمومي بيان رسمي كرد للتصريحات الأخيرة لرئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، الذي هدد بمقاطعة المباريات في حال لم يلتزم القائمين على هذا المجمع الإعلامي بإلتزاماتهم تجاه هيئته.

وجاء رد التلفزيون العمومي، واضحا بحيث تم الإشارة إلى أن المؤسسة ورغم الوضع الإقتصادي الصعب إلا أنها ظلت وفية بإلتزاماتها المالية، رغم الفشل في حماية حقوقها من القرصنة، كما هناك إنتهاك صريح لشروط التعاقد بين الطرفين، ما يلزم المؤسسة بعدم الدفع.

كما ورد في نفس البيان، عن المشاكل المالية، بحيث تم الإشارة إلى أن كثرة المباريات التي لعبت بدون جمهور، تشكل عائق كبير بالنسبة للمؤسسة من حيث المداخيل.

وفي الأخير أكدت المؤسسة العمومية أنها ستعمل على الإلتزام بمبادئها وستعمل على خدمة المشاهد والرياضة الجزائرية.