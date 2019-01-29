ليزارازو يُدعم عطال و يطلق عليه اسم جديد

اكد نجم المنتخب الفرنسي السابق بيستني ليزارازو , أن الدوري الفرنسي أصبح يمتلك لاعبين و مواهب كبيرة هذا الموسم

و عن أكثر ما أعجبه في الدوري الفرنسي أكد الدولي الفرنسي السابق بأن جناح نادي نيس الفرنسي هو اكتشاف الموسم

و قد أكد قائلا : ” نيس قامو بصفقة رائعة مع يوسف عطال , انه لاعب كبير و موهبة كبيرة و يستطيع اللعب في أي نادي ”

و أضاف : ” عطال قد خطف نجومية كبير في نادي نيس , انه سريع جدا مثل “الفيراري” , لقد شاهدت مباريات كثيرة له و فييرا محظوظ به “