الرئاسيات : علي غديري يعين فريق حملته و يستغل مواقع التواصل الاجتماعي

تم تعيين المحامي والناشط الحقوقي، مقران آيت العربي، منسقا سياسيا للحملة الانتخابية للمرشح علي غيديري، وفقا لما علمته “TSA” من مصادر موثوقة.

ويقوم آيت العربي بالإشراف على إدارة فريق مخصص للحملة يتخذ مقرا له في حيدرة بأعالي العاصمة، في وقت تم تعيين الصحفي والكاتب حميدة العياشي مسؤولا على الإعلام لذات المرشح، وتبدأ مهمته ابتداء من يوم الثلاثاء 29 جانفي، بعد تشكيل “مجمع” إعلامي لتطوير الاتصال لصالح المترشح غديري عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم إطلاق الصفحة الرسمية لعلي غيديري على الفيسبوك، تتضمن رسالة ترحيب قصيرة من المترشح بالصوت والصورة، حيث يخاطب الجزائريين باللغة العربية قائلا “إذا أردتهم التغيير فليكن”.

كما نشرت الصفحة رسالة تعزية بعد وفاة مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري.