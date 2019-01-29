“محرز” فعلها وأخلط الأمور مع “غوارديولا”

كشفت جريدة “مانشستر إيفنينغ نيوز” بأن الدولي الجزائري، رياض محرز، لم يتردد في إخلاط الامور على مُدربه، “بيب غوارديولا” مؤخرا.

وأوضحت الصحيفة بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية، وبفضل مُستوياته المميزة في مُباريات الكأس، فرض ضغطا كبيرا على الطاقم الفني للفريق.

وجاء هذا في وقت كان قد أبدى فيه سابقا، عدم رضاه المُطلق عن وضعيته داخل “السكاي بلوز”، كلاعب بديل و”جوكر”.

ويأمل إبن “سارسال” بأن يتحصل على فُرصة جديدة مع بطل “البريميرليغ”، خلال التنقل الصعب الذي ينتظر زملاءه لـ”نيوكاسل”، اليوم الثلاثاء.