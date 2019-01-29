بلماضي يُعلق على اجتماعه مع حسام عوار

كشف المدرب جمال بلماضي كل التفاصيل الجديدة بشان متوسط ميدان نادي ليون الفرنسي حسام عوار الذي التقى به في باريس

و حسب صحفي الكومبيتيسيون فإن جمال بلماضي أخبره بأن الاجتماع جرى كما كان متوقع , و كان ايجابيا حيث أن عوار متعلق بالجزائر

و قد أكد قائلا : ” توجد تفاصيل كبيرة , و على الجماهير الجزائرية ان لا تحكم من الأول , ان كان سيختر الجزائر فنحن معه و أن كان اي شئ سلبي سنمر للاعب آخرر ”

و حسب التقارير و الصحف الجزائرية فإن اللاعب لن يشارك رسميا في كأس افريقيا 2019 التي ستقام في مصر