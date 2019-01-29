بلماضي يُعلق على اجتماعه مع حسام عوار

بلماضي يُعلق على اجتماعه مع حسام عوار

كشف المدرب جمال بلماضي كل التفاصيل الجديدة بشان متوسط ميدان نادي ليون الفرنسي حسام عوار الذي التقى به في باريس
و حسب صحفي الكومبيتيسيون فإن جمال بلماضي أخبره بأن الاجتماع جرى كما كان متوقع , و كان ايجابيا حيث أن عوار متعلق بالجزائر

و قد أكد قائلا : ” توجد تفاصيل كبيرة , و على الجماهير الجزائرية ان لا تحكم من الأول , ان كان سيختر الجزائر فنحن معه و أن كان اي شئ سلبي سنمر للاعب آخرر ”

و حسب التقارير و الصحف الجزائرية فإن اللاعب لن يشارك رسميا في كأس افريقيا 2019 التي ستقام في مصر

القراءة من Dzair Foot

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