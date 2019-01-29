رسميا .. 1095 مادة خاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي

تم تحديد قائمة تضم 1095 مادة خاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي DAPS والنسب المتعلقة بها والتي تم ضبطها من 30 لغاية 200 بالمائة طبقا لقانون المالية التكميلي 2018.

العدد 06 من الجريدة الرسمية حدد 112 فئة من البضائع والسلع رفع الحظر عن إستيرادها أين تم ترقيم كل السلع والمنتجات ببند تعريفي فرعي.

حيث تم فرض رسم DAPS يقدر نسبته بـ 200 بالمائة لإستيراد 10 مواد تشمل الإسمنت المائي بكافة أنواعه والمعروف بتسمية الكلينكر وإن كان ملونا.

فيما فرض رسم يقدر بـ 120 بالمائة لإستيراد 95 مادة متعلقة بكافة أنواع الخضراوات الطازجة والمجمدة، الفواكة الطازجة والمجففة ، كما حددت رسوم أخرى تترواح نسبها ما بين 30 و50 و70 بالمائة لإستيراد باقي السلع والمنتجات.

وللإشارة فإن وزارة التجارة وضعت قائمة تضمن 5 بضائع ممنوعة من الإستيراد تشمل: الجرارات، مركبات ذات محرك لنقل عشرة أشخاص أو أكثر، سيارات سياحية وأخرى موجهة لنقل الأفراد،سيارات ذات محرك لنقل البضائع ، سيارات لإستعمالات خاصة