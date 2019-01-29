تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع في بومرداس

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين ، ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع، على إثر عملية تمشيط بولاية بومرداس، حسب ما أفاد به اليوم بيان لوزارة الدفاع .

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، مهربا وحجزت شاحنة و(7000) لتر من الوقود و(03) مطارق ضغط، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (586) قرص مهلوس بسطيف، يضيف ذات البيان.

كما كشف عناصر الدرك الوطني، إثر عمليتين متفرقتين بكل من أدرار وباتنة ، ورشتين (02) لإعداد الأسلحة تقليدية الصنع وحجزوا (18) بندقية صيد و(6,7) كيلوغرام من مادة البارود، بالإضافة إلى معدات مختلفة أخرى، في حين تم توقيف (17) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تموشنت وبومرداس.