إلغاء الحظر على المواد الممنوعة من الإستيراد ما عدا السيارات

تم اليوم رسميا رفع الحظر عن المواد التي كان ممنوعا إستيرادها عبر فرض رسوما عليها تصل الى 200 بالمئة كما هو الحال بالنسبة للإسمنت مثلا, في حين تبقى انواع السيارات و شاحنات نقل السلع و الحافلات و الجرارات معفاة من هذا القرار ويبقى ممنوعا إستيرادها .

وحدد القرار الوزاري المؤرخ في 26 جانفي و الصادر في العدد 06 من الجريدة الرسمية المواد الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي و عددها 1095 قسمت على 112 فئة فيما تتراوح نسبة تطبيق الرسم بين 30 بالمئة و 200 بالمئة .

و تم فرض رسوم تترواح نسبها ما بين

30 بالمئة على غرار :

جوز الهند ، الفواكه الطازجة و الجافة ، العطور و ماء العطر ، معجون الأسنان ، غسول الشعر ،و الصابون.....

50 بالمئة مثل :

مناشف وواقيات صحية حفاظات للأطفال وأصناف مماثلة، من جميع المواد لحوم فصيلة الأبقار، طازجة أو مُبرّدة.....

و60 بالمئة على غرار :

أكياس التعبئة و أكياس القمامة أواني ومواد تنظيف والغسيل تجهيزات البناء من مواد البلاستيك و سجاد من مواد نسيجية...

و70 بالمائة لإستيراد مواد و بضائع على غرار :

أغذية محضرة من الحبوب لحوم فصيلة الأغنام أو الماعز طازجة، مبرّدة أو مجمّدة و لحوم حيوانات فصائل الخيول، الحمير أو البغال، طازجة، مبرّدة أو مجمّدة “لبن”، حليب وقشدة ياغورت....

و 120 بالمئة مثل :

بطاطا طازجة أو مبردة طماطم طازجة أو مبردة البصل و الثوم تمر، تين، أناناس الحمضيات، الطازجة أو الجافة البطيخ (بما فيه البطيخ الأحمر) ....

و 200 بالمئة على غرار :

الإسمنت بمختلف انواعه