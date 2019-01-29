جزائري جمع عشرات الأحفاد ليحتفل بعيد ميلاد المئة في مرسيليا

في مرسيليا بفرنسا، جمع السيد علي أوكال المنحدر من ولاية بجاية، العشرات من أحفاده من أجل إحياء عيد ميلاده المئة، حيث يتوسطهم كما في الصورة المرفقة.

الحفل وفقا لما أوردته الصحافة الفرنسية أُقيم الأحد الماضي، في المركز الاجتماعي في بورلي (15).

علي أوكال من مواليد 27 جانفي 1919 في الجزائر ، في منطقة بجاية، كان يبلغ من العمر 28 عامًا عندما وصل إلى مرسيليا، لأول مرة، حيث أقام في الحي القصديري “ميشال” في منطقة سانت هنري بفرنسا (16)، قبل أن يتم بناء مدينة رابليه مكانها.

عمل في الورشات بنفس الحي، ثم تنقل ال منطقة سانت أندري، قبل أن ينهي مشواره المهني في سان لويس، حيث كون عائلته في الحي السادس عشر.

لعلي اوكلي ثمانية أطفال (أربع فتيات وأربعة أولاد)، أنجبوا بدورهم 25 حفيدا و21 من أبناء الأحفاد وأثنان من أحفاد الأحفاد، ليصل العدد الى 56 شخصا ، على مدى خمسة أجيال كاملة.

وفي حفل عيد ميلاده جمع علي أوكلي أبناء عمومته وأصدقائه، ليتجاوز عدد المحتفلين بعيد ميلاده المئة شخص، حيث يلتقوا على طبق الكسكسي في المركز الاجتماعي.