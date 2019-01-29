الرئاسيات : العهدة الخامسة بدأت تتضح أكثر من أي وقت مضى

كشف رئيس تجمع أمل الجزائر (تاج)، عمار غول، اليوم الثلاثاء 29 جانفي، عن لقاء مرتقب بين قادة أحزاب التحالف الرئاسي، لدعوة عبد العزيز بوتفليقة للترشح للانتخابات المقرر يوم 18 أبريل المقبل.

وقال غول إن مرشح تاج في رئاسيات 2019، هو الرئيس بوتفليقة من دون شك، وأوضح في السياق:” نؤكد ونجدد مرة أخرى أن مرشحنا في أبريل المقبل، هو عبد العزيز بوتفليقة ولا شك في ذلك”.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير السياحة الأسبق، عن لقاء مرتقب سيجمع قادة أحزاب التحالف الرئاسي ( حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، الجبهة الجزائرية الشعبية وتجمع أمل الجزائر) مشددا على أن جدول الأعمال هو مناقشة ملف رئاسيات أبريل 2019.

وبالأمس، كشف مصدر من الحركة الشعبية الجزائرية لـ”TSA” أن الامبيا ستفصح عن قرارها من الانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة المقبل، حيث سيكون ذلك في اجتماع المجلس الوطني للحزب بقيادة عمارة بن يونس، في زرالدة، وينتظر ألا تحدث مفاجأة حيث سيدعو بن يونس الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، كما فعلت بقية أحزاب التحالف الرئاسي.

وتؤكد ذات المصادر أن الامبيا لا تتبع خطوات بقية أحزاب التحالف فيما يتعلق بالدعوة للاستمرارية، حيث تفضل افساح المجال للرئيس ليقرر ذلك، كما يرفض المزايدة في دعم الرئيس بوتفليقة.

وكانت الأحزاب الثلاثة (الافلان، الارندي، وتاج) سباقة في دعوة الرئيس بوتفليقة للترشح بشكل صريح، خاصة بعد استدعاء الهيئة الناخبة.

فبعد 24 ساعة من إستدعاء الهيئة الناخبة، دعا حزب جبهة التحرير الوطني، الرئيس بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد ومواصلة تأدية مهامه، حيث جاء في بيان للحزب : ” يغتنم حزب جبهة التحرير الوطني هذه الفرصة ليُجدد مناشدته الصادقة والمخلصة لرئيس الجمهورية، رئيس الحزب، المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد ومواصلة تأدية مهامه السامية، من أجل جزائر الرفعة والعزة، جزائر موحدة، سيدة، قوية، متصالحة ومزدهرة”.

ومن جانبه دعا أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الى الترشح لعهدة خامسة، وجاء في بيان “رحب المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي خلال الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة 18 جانفي، بقرار استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل، وبهذه المنابسة جدد التجمع الوطني الديمقراطي مناشدته للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة للترشح للانتخابات الرئاسية”.

وكذاك حزب تاج الذي قال في بيان له أيضا “تاج يستغل هذه المناسبة ليجدد دعوته الأب المجاهد فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد من خلال التقدم والترشح في هذا الاستحقاق الرئاسي كما يؤكد تاج على ان دعمه ووفائه للسيد الرئيس دائم وثابت ومستمر”.

وتأتي التطورات الأخيرة لتؤكد أن الخلافات في أعلى السلطة قد انتهت، وأن خيار العهدة الخامسة بات محسوما بالتأكيد، وأن الضبابية التي تخيم على المشهد السياسي في الجزائر منذ الصيف الماضي تبددت بشكل كبير.، ويمكن أن تتسارع الأحداث بشكل كبير في الأسبوع المقبل.