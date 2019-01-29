تدشين المطار الجديد في منتصف شهر فيفري القادم

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال العمومية والنقل لـ “النهار”، أنّ تدشين توسعة مطار هواري بومدين الجديدة سيكون في غضون الأسبوع الثاني من شهر فيفري القادم.

و حسب نفس المصدر، فإن كل التجهيزات التقنية تم تجريبها على مستوى المحطة الجديدة التي ستعمل على تسفير أكثر من 16 مليون مسافر سنويا .

كما تم تأجير كل المحلات التي يفوق عددها العشرين محل، وتجريب سكك للقطار الذي يصل محطة المطار بمختلف محطات القارات و الميترو بالعاصمة .

نفس المصدر ، أكد أن مسؤولي التشريفات على مستوى رئاسة الجمهورية في تنسيق متواصل مع المشرفين على الأشغال بتوسعة المطار لتحضير التدشين الذي سيشرف عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منتصف شهر فيفري القادم حسب نفس