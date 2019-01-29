الجزائر "قوة عالمية" في مجال احتياطي الطاقات غير التقليدية

تمتلك الجزائر ثالث أكبر احتياطي في العالم من الغاز الصخري ، وسابع أكبر احتياطي عالميا من النفط الصخري ، وهذا حسب ماجاء في دراسة جديدة قامت بها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "آلنافت".

الدراسة التي تحدثت عنها وكالة الأنباء الجزائرية ، أمس الإثنين، تكشف انتقال الجزائر من المرتبة الـ4 إلى الـ3 في التصنيف العالمي للاحتياطات في مجال الغاز الصخري بعد الولايات المتحدة و الصين، ومن المرتبة الـ11 إلى المرتبة الـ7 بالنسبة للنفط الصخري بعد كل من روسيا و الولايات المتحدة و الصين و الأرجنتين و ليبيا و أستراليا.

5 مناطق في الجزائر تحتوي على احتياطات ضخمة من الموارد الطاقوية غير التقليدية

و تشير الدراسة التي قدمها مدير ترقية المجال المنجمي بوكالة (آلنافت) محمود جيجيلي في خلال ورشة تقنية حول العلوم الجغرافية ، إلى أن الموارد غير التقليدية الجزائرية تقدر بـ9818 تريليون قدم مكعب من الغاز و 1194 مليار برميل من النفط مقابل 6025 تريليون من الغاز و 176 مليار برميل من البترول في الدراسات السابقة ، التي أنجزت خلال فترة 2013/2012.

وبخصوص مراكز توزع هذه الاحتياطيات ، أوضح المتحدث أن الموارد التي تم إحصاءها في إطار هذه الدراسة ، التي تم إجراؤها بالتعاون مع ثلاث شركات نفطية دولية عبر أكثر من مليون كلم مربع ، تتوزع على المناطق التالية:

- آهنات-تيميميون (2954 تريليون قدم مكعب من الغاز/225 مليار برميل من النفط)

- واد مية-مويدير (2125 تريليون قدم مكعب من الغاز/307 مليار برميل من النفط)

- تيندوف (1574 تريليون قدم مكعب من الغاز/47 مليار برميل من النفط)

- رقان (1607 تريليون قدم مكعب من الغاز/202 مليار برميل من النفط)

- بركين-إليزي (1587 تريليون قدم مكعب/393 مليار برميل من النفط)