ولد عباس : “أنا منشغل بالكتابة .. و الجزائر هي جزائر بوتفليقة”

كشف جمال ولد عباس، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه متفرغ حاليًا لكتابه الجديد الذي سيصدر قريبًا حول “المصالحة الوطنية”.

وقال ولد عباس في تصريح للصحافة على هامش جلسة تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء 29 جانفي، أنه منشغل حاليا بالكتابة وعلى تجهيز مؤلف عن المصالحة الوطنية وكتاب آخر تحفظ عن موضوعه وعنوانه”.

بالإضافة إلى ذلك، جدد جمال ولد عباس دعمه للرئيس بوتفليقة، خلال تعليقة على تدافع المترشحين لخلافة الرئيس الحالي، مشددا :” الجزائر هي جزائر بوتفليقة”.