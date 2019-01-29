170 مؤسسة جزائرية تبحث عن أسواق خارجية

يحتضن قصر المعارض “صافكس” بالجزائر العاصمة من 25 إلى 28 فيفري المقبل، الطبعة السابعة عشر للصالون الدولي للصناعات الغذائية “جزاقرو”، بمشاركة أكثر من 740 عارض من 34 دولة على رأسها الجزائر، فرنسا، تركيا، إيطاليا، الصين، تونس، اسبانيا.. حيث تقرر تقديم موعد تنظيم الصالون الذي كان ينظم عادة في شهر أفريل، إلى أواخر شهر فيفري، بسبب الانتخابات الرئاسية في الجزائر.

وقالت المديرة الجديدة للصالون الدولي للصناعات الغذائية، السيدة أوليفيا ميلان في ندوة صحفية أمس، بالعاصمة، إن الصالون الدولي الذي ينظم بالشراكة مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، سيعرض على مدار 4 أيام، عدة تخصصات في الصناعات الغذائية تشمل ستة قطاعات على رأسها تجهيزات وآلات التكييف الغذائي، النكهات والمكونات الغذائية، المخبزة والحلويات والإطعام، وكذا المنتجات الغذائية والعصائر، مضيفة أن هذا الصالون يعتبر فرصة لتسويق المنتوجات وتمكين المصنعين والمنتجين سواء المحليين والأجانب من إيجاد موزعين لمنتوجاتهم في الجزائر، وكذا تبادل الخبرات والاحتكاك فيما بينهم، علما أن هذا الصالون مخصص للزوار من المهنيين والمختصين، حيث يتوقع حضور أكثر من 21 ألف زائر مهني.

وأضافت السيدة ميلان، أن المؤسسات الجزائرية وعددها حوالي 150 مؤسسة خصصت لها مساحة هامة في أجنحة الصالون الذي تنظمه الشركة الفرنسية المتخصصة في تنظيم التظاهرات “كوميكسبوزيوم”، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى عرض تجهيزات إنتاج وتعليب وتخزين المواد الغذائية وتجهيزات المخابر والمطاعم، ستنظم ورشات متخصصة حول التصدير ومختلف مراحله وطرق التمويل لفائدة الشركات الجزائرية، وقالت في هذا الإطار: “هدفنا هو مرافقة المؤسسات الجزائرية والزوار المهنيين للتصدير، بما أن الجزائر من بين البلدان التي تطمح إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع القارة الإفريقية”.

من جهته، قال نبيل باي بومزراق، الممثل الحصري لصالون “جزاقرو”، أن هذا الأخير سيشهد تنظيم منتديات وملتقيات وورشات للترويج للمنتجات الجزائرية المحلية والتعريف بها، بحضور مختلف الشركات الأجنبية من جنسيات متعددة، كما سيتم شرح فرص الشراكة والاستثمار في الجزائر لجلب اهتمامهم والتعريف بالتسهيلات الجمركية والجبائية التي تتيحها بلادنا والامتيازات التي تمنحها للراغبين في الاستثمار بترابها.