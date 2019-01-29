“الأخت السرية” تطلق حملة تبرعات لرهف

أطلقت حركة تدعى “الأخت السرية” نداء على أشهر موقع تبرعات في العالم، لجمع أموال للفتاة السعودية اللاجئة في كندا رهف محمد القنون.

وتمكنت الحركة، بعد 15 يوما من إطلاق النداء، من جمع مبلغ قدره 6870 دولارا أمريكيا، حيث تم إطلاق الحملة إثر فرار الفتاة السعودية إلى تايلاند ومنها إلى كندا، والهدف منها جمع مبلغ قدره 100 ألف دولار.

وجاء في نص النداء المنشور على موقع “gofundme”، أن “رهف القنون التي لا تزال مراهقة في الثامنة عشرة من عمرها، أظهرت قدرا هائلا من الشجاعة بعد فرارها من بلدها وعائلتها في المملكة العربية السعودية”.

وأضافت الحركة: “باعتبارنا أختا سرية عالمية، فإننا سوف نعتني بها بمجرد وصولها بأمان، لكننا بحاجة إلى المساعدة للتأكد من أن لديها أموالا لإعادة التوطين والحماية. ولأن قصتها اكتسبت اهتماما عالميا، فهذه الأموال مطلوبة لتنشئتها بأمان في بلد جديد”.

بدورها، أعربت رهف محمد، الثلاثاء عن “امتنانها لهؤلاء الأشخاص”، وقالت في تغريدة لها على صفحتها في موقع “تويتر”: “لقد قاموا بعمل رائع لجمع الأموال لدعمي.. أنا فخورة بذلك”.