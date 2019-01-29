ولد عباس: “قائمة المترشحين للرئاسيات أكثر من غريبة.. وهذا ما أفعله حاليا”

في أول تعليق للأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، حول الأسماء المرشحة لرئاسيات 2019، أكد أنها غريبة.

ويرى ولد عباس أن قائمة الراغبين في الترشح لرئاسيات 2019، والذين قاموا بسحب استمارات الترشح من وزارة الداخلية قال: “أكثر من غريبة”.

وقال ولد عباس لفي تصريح خص به “النهار” على هامش تنصيب لاعضاء الجدد لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء، أنه يمارس حياته بصفة عادية بعد مغادرته الحزب العتيق.

مؤكدا أن أهم شيئ أنه بصدد كتابة كتاب خاص به، مضيفا في ذات التصريح، أنه سيكشف قريبا عن عنوان هذا الكتاب.