زيّاني يستحق التكريم وهذه رسالتي إلى بلماضي

أكد اللاعب الدولي السابق، عنتر يحيى، أن كأس إفريقيا للأمم 2019 ستكون صعبة على جميع المنتخبات المشاركة وليس على المنتخب الوطني، من منطلق التنافسية المنتظرة في مصر، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني يمتلك حاليا مجموعة جيدة من اللاعبين والموهوبين القادرين على كتابة التاريخ في مصر شهر جوان المقبل، كسرا لقاعدة عدم فوز “الخضر” على أرض الفراعنة، كما حرص صاحب الهدف المؤهل لمونديال 2010 على توجيه رسالة تشجيع ومساندة لجمال بلماضي، الذي قال بشأنه إنه يمتلك جميع مواصفات النجاح في مهنة التدريب، ولو يفوت عنتر يحيى الفرصة لتوضيحه تصريحه السابق بخصوص تكريم زياني.

قال عنتر يحيى، الاثنين، في تصريح لـ”الشروق” على هامش تمثيله لشركة “كيا الجزائر” في الصالون الثاني للوقاية والسلامة المرورية، بخصوص حظوظ “الخضر” في “كان 2019”:”قبل كل شيء المهم هو التأهل إلى هذه المنافسة..أما بخصوص الحظوظ فالمهمة ستكون صعبة ليس على منتخبنا فقط بل حتى على كبار المنتخبات الإفريقية الأخرى لأن المنافسة ستكون شديدة..”، قبل أن يضيف:”أنا على يقين بأننا نملك مجموعة جيدة ولاعبين ممتازين، لكن كما يعرف الجميع فإن النتائج هي من تحكم في الأخير..”، ورغم إجراء كأس إفريقيا هذه المرة في شمال القارة، فإن قائد “الخضر” السابق أكد بأن عامل الحرارة سيكون مؤثرا نوعا ما على التشكيلة الوطنية، وصرح:”بالنسبة لي لا أظن بأن مناخ مصر شبيه بمناخ الجزائر فالحرارة ستكون مرتفعة وهذا ما سيؤثر بطريقة أو بأخرى على اللاعبين، كما أن إجراء الدورة مباشرة بعد شهر رمضان سيكون ذا تأثير آخر إذا أخذنا بعين الاعتبار إجراء التحضيرات خلال شهر رمضان”، قبل أن يضيف:”لكن يجب علينا التحضير لجميع الاحتمالات والظروف، لأن جميع المنتخبات ستكون مشتركة في ذلك كما أننا لن نكون المنتخب الوطني الذي سيصوم لاعبوه أثناء التحضير لهذه الدورة..”.

إلى ذلك، رفض عنتر يحيى التمسك بتاريخ ما حدث بين المنتخبين الجزائري والمصري في تصفيات مونديال 2010، واعتبر ذلك من الماضي، وقال بالخصوص:”ما حدث آنذاك هو تاريخ لا يمكننا إعادة كتابته..حدث ما حدث والآن يجب أن نتقدم وننظر إلى المستقبل”، وتوقع لاعب بوخوم الألماني السابق أن يكون استقبال المصريين للجزائريين و”الخضر” جيدا وصرح:”سنكون سعداء جدا إذا استقبلنا أشقاؤنا المصريون بحفاوة في “الكان” ليؤكدوا بأن ما حدث سنة 2009 مجرد حادث..هذا الأمر سيسعدنا الجميع بما فيهم العرب والمسلمين لأن كرة القدم وجدت من أجل التقريب بين الشعوب لا العكس..”، أما بخصوص مفارقة عدم فوز “الخضر” في مصر تاريخيا وانعكاس ذلك على حظوظهم في كأس إفريقيا المقبلة، فقال:”هذا صحيح..لكن هل سبق لمصر أن فازت في الجزائر..؟..هذه تبقى مجرد أرقام وأنا لا أحب الإحصائيات، هناك جيل جديد من اللاعبين وعليهم كتابة تاريخهم..فلاعبون كبونجاح وعطال يقدمان مستويات كبيرة مع أنديتهم وننتظر ترجمة ذلك مع المنتخب”.

وفي سياق آخر، رفض عنتر يحيى الخوض في إمكانية حمل حسام عوار لألوان المنتخب الوطني أو التحاق بوقرة بالطقم الفني لـ”الخضر”، وصرح:”لا يمكنني الحديث عن عوار لأنني لا أعرف أي شيء عن هذا الملف وكل ما أعرفه أطلعه عليه عبر وسائل الإعلام، من منطلق أني أتابع أخبار المنتخب الوطني والكرة الجزائرية باستمرار..”، وتابع:”أما بخصوص بوقرة فلا أملك أي فكرة، صحيح أني أتحدث معه باستمرار لكنه لم يحدثني أبدا عن هذه الإمكانية..هو يعمل الآن مع الدحيل وبصدد اجتياز كل الشهادات اللازمة..”، وحرص عنتر يحيى على توجيه رسالة إلى بلماضي، وقال:”بلماضي يملك شخصية قوية ومقومات النجاح كمدرب، رغم أن هذه المهنة صعبة بدليل فشل عدم لاعبين معروفين، كما حدث مع تييري هنري مؤخرا مثلا..رسالتي له واضحة فأنا أشجعه وأسانده للنجاح في مهمته..”، نافيا أن تكون هذه المعطيات التي تحدث عنها بخصوص مهنة التدريب، وراء دفعه للعمل كمناجير، حيث قال:”العمل كمناجير أو مدير رياضي أو رئيس نادي صعبة أيضا لأن هؤلاء هم من يختارون المدربين..”.

من جهة أخرى، أوضح لاعب انتر ميلان السابق تصريحاته بخصوص تكريم الفاف لزياني، وقال:”كريم زياني يستحق التكريم مع المنتخب، من هذه الناحية يجب التجديد والتقدم في مثل هذه التعاملات، فكما فعلت ألمانيا مع شفايشتنغر وانجلترا أيضا، يمكن للجزائر أن تفعل ذلك مع زياني وباقي الأسماء الأخرى التي تستحق التكريم”، مضيفا:”يجب التخلي عن فكرة منح الورود في سن الخمسين.. زياني يمكن تكريمه رياضيا لأنه مازال يلعب وإشراكه لـ30 ثانية أو دقيقة واحدة سيكون كافيا.. منتخبات كبيرة بألقاب كثيرة فعلت ذلك فلماذا لا نقوم نحن بهذا الأمر.. وسيكون ذلك بداية لتكريم آخرين”، وتابع: “هذا لا يعني نسيان وإقصاء من قدموا الكثير للكرة الجزائرية، وعلى رأسهم منتخب الأفلان..”، أما بخصوص ظاهرة العنف في الملاعب، فدعا المدافع الدولي السابق إلى ضرورة استنساخ التجربة الانجليزية في محاربة هذه الظاهرة، وقال: “على الفاف والرابطة والحكومة معا من أجل محاربة هذه الظاهرة، يجب استنساخ التجربة الانجليزية للقضاء عليها من خلال أنظمة وكاميرات المراقبة والتذاكر الالكترونية ومنع المشاغبين من دخول الملاعب، بكل هذه المحاولات يمكننا القضاء على هذه الظاهرة..”.