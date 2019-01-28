جنوب إفريقيا: فرقة عسكرية كانت تحقن السود بالإيدز!

كشف فيلم وثائقي عن أن وحدة شبه عسكرية جنوب إفريقية غامضة كانت تنشط خلال عهد نظام الفصل العنصري (آبارتايد) بجنوب إفريقيا حقنت بعض السكان من ذوي البشرة السوداء بفيروس الإيدز بهدف القضاء عليهم، وفقا لما جاء بصحيفة إندبندنت البريطانية.

وقال عضو سابق في الفريق التابع لوحدة معهد جنوب إفريقيا للبحوث البحرية المعروف اختصارا "بسايمر" (SAIMR)؛ إن مجموعته "نشرت الفيروس" بين السود بإيعاز من زعيمها متقلب الأطوار كيث ماكسويل الذي كان يسعى إلى جعل البيض أغلبية في جنوب إفريقيا.

وفي حديثه لمعدي الفيلم الوثائقي (Cold Case Hammarskjöld) الذي يحاول تسليط الضوء على القضية الغامضة لإسقاط طائرة الأمين السابق للأمم المتحدة داغ همرشلد عام 1961؛ قال ضابط المخابرات السابق في "سايمر" ألكسندر جونز إن ماكسويل لم تكن لديه مؤهلات طبية تذكر، لكنه نصّب نفسه طبيبا يعالج فقراء جنوب إفريقيا من ذوي البشرة السوداء.

وقال جونز إن السود لم تكن لهم أية حقوق، وكانوا بحاجة إلى العلاج الطبي، ولذلك لم يشكُّوا في نوايا "محسن" أبيض يقدم إليهم ويدعي أنه سيفتح لهم عيادات ويعالجهم، لكنه هو في واقع أمره "ذئب في ثوب حمل".

وزار معدو الوثائقي المنطقة التي كان يخدم فيها "الدكتور ماكسويل"، وسألوا سكانها عنه؛ فقال بعضهم إنهم يتذكرون ذلك الرجل الذي كان يسيطر على القطاع الطبي في المنطقة، رغم أنه كان يعطي علاجات غريبة، ونقلوا عن صاحب محل تجاري قوله إن ماكسويل كان يعطي الناس "حقنا خادعة".