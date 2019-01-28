بواتينغ يكشف عن السبب الحقيقي الذي جعله ينتقل إلى برشلونة !

حيث قال عن أول اتصال بينه وبين الجانب الكتالوني: "في المرة الأولى عندما قيل لي أن برشلونة يريدني اعتقد أن الأمر يتعلق بمزحة فقط، أتذكر أنني كنت أرتاح بعد المباراة ثم كرروا لي الخبر، عندما تأكدت أنه صحيح لم أتمكن من النوم في الليل"، وأضاف النجم الغاني: "أردت اللعب بالرقم 27 لأنه رقمي المفضل لكن القوانين تمنع ذلك في إسبانيا، إنهم يسمحون فقط بحمل أرقام من 1 إلى 25 ولا مشكلة في ذلك".

"أريد الفوز برابطة الأبطال مع البارصا فهي هدفنا الأول"

أكد بواتينغ أن لقب رابطة أبطال أوروبا هو الهدف الأسمى لـ برشلونة هذا الموسم، غير أنه يحلم أيضا بالفوز بكل الألقاب ومنها لقب "الليغا"، وتغيب أمجد الكؤوس عن خزائن النادي الكتالوني منذ 2015 مقابل سيطرة مطلقة للغريم الأزلي ريال مدريد منذ 2016، وقال بواتينغ: "من الواضح أنني أريد الفوز برابطة أبطال أوروبا مع برشلونة، إنها هدفنا الأول لأنها لقب مهم جدا، بالنسبة لنا كل الألقاب مهمة وسأكون سعيدا أيضا بتحقيق الليغا، لكن رابطة الأبطال تمثل هدفا مميزا لنا وسأقدم المستحيل للفوز بهذا اللقب".

"هدفي الأجمل سجلته على البارصا وريفالدو هو قدوتي"

بالإضافة إلى ما سبق، تحدث بواتينغ عن مواضيع مختلفة في تصريحاته منها هدفه المفضل في مسيرته، وأكد أنه ذلك الهدف الذي سجله في مرمى فريقه الحالي برشلونة عندما كان لاعبا في صفوف ميلان بالتحديد ذهاب ثمن نهائي رابطة الأبطال 2012 – 2013، وقال: "هدفي المفضل كان ذلك الذي سجلته على برشلونة في رابطة الأبطال، كل ما يحدث في تلك المسابقة يبقى خالدا في الأذهان"، أما عن لاعبه المفضل فقال: "قدوتي هو ريفالدو، أنا أحبه كثيرا"، ثم أنهى حديثه بالكشف عن لقبه المفضل في مسيرته وفاجأ الجميع باختيار لقب الكأس مع أينتراخت فرانكفورت في 2018، وقال بواتينغ: "إنه لقب الكأس مع فرانكفورت، عندما تفوز بلقب مع فريق صغير فأنت تشعر بنشوة خاصة".