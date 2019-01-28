واد كنيس يرد على السفارة الفرنسية بالجزائر بعد اتهامه بالتواطؤ مع “المحتالين”

رد موقع واد كنيس المختص في اللإعلانات في الجزائر، على الاتهامات التي طالبته من طرف السفارة الفرنسية، والتي قالت إنه متواطؤ مع المحتالين الذين يبيعون المواعيد للجزائريين للحصول على التأشيرة بهدف سرقة أموالهم.

وقال الموقع في بيان تلقى “TSA عربي” نسخة منه إن واد كنيس لم يتلق من قبل أي شكوى أو إشعار من قبل القنصلية أو السفارة الفرنسية حول هذا الموضوع أو غيره، وأنه يعبر ” عن استغرابه من الاتهامات الصادرة من القنصلية الفرنسية عبر صفحتها على الفايسبوك، حيث أنها عبارة عن قذف و تسبب أضرارا بليغة على سمعة الموقع و كذلك على كيان المؤسسة وعمالها و شركاءها”.

وقال البيان إن ” واد كنيس عبارة عن منصة للإعلانات في الجزائر، التي تمكن الأفراد و المحترفين من الترويج لنشاطاتهم وسلعهم عبر الإنترنت”، وأنه “ليس وسيطا فيما يخص التعاملات التي يقوم بها أصحاب الإعلانات المنشورة على الموقع ولا يحصل على عمولة ولا يتدخل في العمليات التجارية”.

كما قال البيان إن “معلومات الاتصال الخاصة بأصحاب الإعلانات متاحة على صفحة التفاصيل، حيث أنه يمكن مشاركتها مع السلطات الجزائرية المختصة بطريقة قانونية”، معتبرا أنه مؤسسة جزائرية خاصة غير مؤهلة للتحقق من مدى مصداقية المحتوى المعروض في الإعلانات.

وكانت السفارة الفرنسية قد أصدرت بيانا بالأمس دعت فيه الى الاحتراس من المحتالين، وقالت إن واد كنيس متواطؤ معها.