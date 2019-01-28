هشام بوداوي يبهر بلماضي

أكدت مصادر صحفية أن هشام بوداوي، نجم فريق أتليتك بارادو، مرشح بقوة ليكون ضمن القائمة الجديدة لمنتخب الجزائر، استعدادا لمواجهة غامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا “مصر 2019″، فضلا عن المواجهة الودية المقررة أمام تونس.

وأبهر اللاعب مدربه جمال بلماضي خلال التربص الأخير لمنتخب المحليين.. وتبعا لذلك قرّر منحه الفرصة للوجود مع المنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، للنظر في قدرته على تقديم المردود نفسه في المستوى العالي الإفريقي.

ورغم صغر سنه (19 عاما)، فإن بوداوي فرض نفسه كواحد من أفضل نجوم الجزائر، بفضل براعته الكبيرة في عملية افتكاك الكرة، فضلا عن قدرته الفائقة في بناء الهجمة من الخلف.