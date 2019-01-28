محرز مهدد بالعودة مجددا إلى الاحتياط في “البريمرليغ”

كشفت تقارير صحفية إنجليزية صادرة الأثنين، أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يجهز لمفاجأة سيئة جديدة لمهاجمه الجزائري رياض محرز.

وأظهرت الحصص التدريبية الأخيرة للفريق أن المدرب الإسباني لا ينوي التعويل على نجمه الجزائري خلال المواجهة أمام نيوكستال يونايتد، المقرر إقامتها الثلاثاء، بملعب “سانت جيمس بارك”، والمندرجة في إطار الأسبوع 24 من البريميرليغ، حيث يخطط غوارديولا للدفع من جديد بالثلاثي المكون من الألماني لوروا ساني والإنجليزي رحيم سترلينغ والأرجنتيتي سيرخيو أغويرو في خط الهجوم.

ولم يشارك محرز أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ يوم 30 ديسمبر الماضي، تاريخ المواجهة أمام ساوثمهبتون، لحساب الأسبوع 20. كما، لم يدفع به غوارديولا في أي دقيقة خلال المباريات الثلاث الأخيرة للفريق في مسابقة “البريمرليغ”، وهو ما طرح عدة تساؤلات حول المكانة التي أصبح يحتلها في الفريق.

يذكر أن محرز شارك في 32 مباراة خلال الموسم الحالي في مختلف المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وأهدى 10 تمريرات حاسمة.