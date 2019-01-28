تحديد موعد السوبر الأفريقي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد مباراة الترجي التونسي أمام الرجاء البيضاوي المغربي التي تجمعهما في نهائي السوبر الأفريقي.

وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 29 مارس المقبل موعدًا لإقامة المباراة المنتظرة بين الفريقين في ديربي عربي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويُذكر أن الاتحاد الإفريقي كان قد قرر إقامة مباراة السوبر الإفريقي هذا العام بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو ما أثار استياء مسؤولي الترجي التونسي ولقي ترحيب إدارة وجماهير الرجاء.

يشار إلى أن الترجي هو بطل دوري أبطال أوروبا في حين الرجاء البيضاوي هو بطل كأس الإتحاد الأفريقي.