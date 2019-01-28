بن فليس يخبر سفير بريطاني في الجزائر عن “الضبابية” المحيطة بالرئاسية

كشف علي بن فليس أمام السفير البريطاني في الجزائر باري روبرت لوين عن “ضبابية المسهد السياسي” عشية الانتخابات الرئاسي، في لقاء به اليوم الاثنين 28 جانفي في مقر حزب طلائع الحريات.

وجاء في بيان للحزب أنه خلال النقاش الذي كان بطلب من السفير ، قدم علي بن فليس تقييمه للوضع في بلدنا، في الوقت الذي تم فيه استدعاء الهيئة الناخبة، حيث أثار بن فليس على وجه الخصوص “أثار الضبابية والتعتيم في المجال السياسي الوطني عشية هذه الانتخابات”.

وقال بن فليس إن “خطورة الوضع الحالي .. تفرض على السلطة السياسية القائمة استغلال الفرصة التاريخية التي يتيحها هذا الاستحقاق الانتخابي لإعطاء الكلمة للشعب السيد ليعبر بكل شفافية ونزاهة في منظور الخروج من الأزمة السياسية الحادة وغير المسبوقة”.

وأشار إلى “مقترحه للخروج من الأزمة من خلال مسار مسؤول، سلمي، توافقي وتدريجي عبر حوار غير مقص لأي طرف؛ مؤكدا على حاجة الجزائريين للالتقاء حول مشروع جامع ومنقذ للبلد ومن شأنه إطلاق مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

بالإضافة إلى ذلك ، شدد بن فليس على “الجهود الدبلوماسية التي بذلتها بلادنا من أجل الحل السلمي للصراعات في المنطقة وتلك الخاصة بجيشنا الوطني الشعبي لتأمين حدودنا”.