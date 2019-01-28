براهيمي يرفض تسلم جائزة أفضل لاعب

رفض الدولي الجزائري ياسين براهيمي، لاعب بورتو البرتغالي، تسلم جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس الرابطة البرتغالية.

وكشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، عدم إستلام براهيمي، للجائزة، التي نالها عن استحقاق، بتصويت الصحفيين، خلال نعائي كأس الرابطة أمام سبورتينغ.

وأوضح ذات المصدر، أن إدارة بورتو، ترفض تسلم الجوائز التي تمنحها قناة “سبور تي في”، بسب سوء العلاقات بين الطرفين.

يذكر أن نادي بورتو البرتغالي، خسر هذه المباراة التي جمعته بنادي سبورتينغ، لحساب نهائي كأس الرابطة البرتغالية.